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Контендеры НБА надеются на отчисление 3-кратного чемпиона в составе «Уорриорз» и «Лейкерс»

Контендеры НБА надеются на отчисление 3-кратного чемпиона в составе «Уорриорз» и «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Ряд команд НБА надеется, что руководство «Кливленд Кавальерс» договорится о выкупе контракта с трёхкратным чемпионом лиги в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Джавэйла Макги, сообщает ESPN.

На данный момент на руках у Макги контракт на $ 4,4 млн, который истекает по завершении сезона. Некоторые претенденты на место в плей-офф рассчитывают, что ради приобретения Макги расставаться со своими активами не придётся. Расчёт идёт на то, что «Кавальерс» выкупят контракт Джавэйла.

В числе претендентов на Джавэйла ранее называли «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

В нынешнем регулярном чемпионате опытный центровой принял участие в 31 матче, набирая в них 7,8 очка и собирая 5,0 подбора.

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