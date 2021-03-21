Контендеры НБА надеются на отчисление 3-кратного чемпиона в составе «Уорриорз» и «Лейкерс»
Ряд команд НБА надеется, что руководство «Кливленд Кавальерс» договорится о выкупе контракта с трёхкратным чемпионом лиги в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Джавэйла Макги, сообщает ESPN.
На данный момент на руках у Макги контракт на $ 4,4 млн, который истекает по завершении сезона. Некоторые претенденты на место в плей-офф рассчитывают, что ради приобретения Макги расставаться со своими активами не придётся. Расчёт идёт на то, что «Кавальерс» выкупят контракт Джавэйла.
В числе претендентов на Джавэйла ранее называли «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
В нынешнем регулярном чемпионате опытный центровой принял участие в 31 матче, набирая в них 7,8 очка и собирая 5,0 подбора.
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