«Барселона» крупно обыграла «Валенсию» в чемпионате Испании

В Валенсии завершился матч 27-го тура чемпионата Испании по баскетболу, в котором баскетбольный клуб «Валенсия» принимал «Барселону».

Каталонцы уже в первой четверти обозначили своё преимущество — 17:14. К большому перерыву их преимущество выросло до 12 очков — 41:29. В третьей десятиминутке «Валенсия» сократила отставание на одно очко — 47:58. Но в заключительном игровом отрезке подопечные Ясикявичюса снова прибавили и оформили победу с крупным счётом — 80:64.

Самым результативным в составе победителей стал Алекс Абринес, набравший 23 очка. У «Валенсии» 13 очков на счету Майкла Тоби. «Барселона» в турнирной таблице занимает второе место и продолжает гонку за «Реалом», который в этом туре победил «Бетис» (95:77). «Валенсия» потерпела третье поражение в последних четырёх матчах и занимает пятое место.

«Валенсия» — «Барселона» — 64:80 (14:17, 15:24, 18:17, 17:22).

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