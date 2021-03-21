«Оклахома» продлила исторически антирекордную серию «Хьюстона», Михайлюк набрал 15 очков

В НБА завершились два первых матча очередного дня регулярного чемпионата. В одном из них «Хьюстон Рокетс», проигравший 19 предыдущих встреч, принимал на домашней арене «Оклахома-Сити Тандер». Невзирая на отчаянное сопротивление, техасцы не смогли прервать серию неудач и продлили полосу поражения до антирекордных в истории франшизы 20 в истории. При счёте 112:114 в пользу «Оклахомы» последнее владение было у «Рокетс», но Джон Уолл не сумел реализовать дальний бросок.

Лучшим в составе победителей стал Лугенц Дорт, набравший 23 очка. Святослав Михайлюк, проводивший лишь второй матч за «Тандер», собрал коллекцию из 15 очков, четырёх подборов и четырёх передач. У «Рокетс» лучшим стал Кристиан Вуд, набравший 27 очков.

В ещё одном матче дня «Индиана Пэйсерс» на выезде обыграла «Майами Хит» — 109:106. В составе победителей дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов собрал Домантас Сабонис.