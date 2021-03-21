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«Оклахома» продлила исторически антирекордную серию «Хьюстона», Михайлюк набрал 15 очков

«Оклахома» продлила исторически антирекордную серию «Хьюстона», Михайлюк набрал 15 очков
Баскетбол / НБА 0
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В НБА завершились два первых матча очередного дня регулярного чемпионата. В одном из них «Хьюстон Рокетс», проигравший 19 предыдущих встреч, принимал на домашней арене «Оклахома-Сити Тандер». Невзирая на отчаянное сопротивление, техасцы не смогли прервать серию неудач и продлили полосу поражения до антирекордных в истории франшизы 20 в истории. При счёте 112:114 в пользу «Оклахомы» последнее владение было у «Рокетс», но Джон Уолл не сумел реализовать дальний бросок.

Лучшим в составе победителей стал Лугенц Дорт, набравший 23 очка. Святослав Михайлюк, проводивший лишь второй матч за «Тандер», собрал коллекцию из 15 очков, четырёх подборов и четырёх передач. У «Рокетс» лучшим стал Кристиан Вуд, набравший 27 очков.

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
112 : 114
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Вуд - 27, Уолл - 24, Оладипо - 23, Хаус - 18, Тэйт - 8, Уилсон - 8, Портер - 4, Браун, Гордон, Лэмб, Маклемор, Мартин, Нваба, Огастин, Паттон, Экзам
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 23, Роби - 18, Джексон - 15, Михайлюк - 15, Браун - 13, Маледон - 12, Покушевски - 9, Уильямс - 7, Джером - 2, Базли, Гилджес-Александер, Леонард, Миллер, Мускала, Хилл, Холл, Хорфорд

В ещё одном матче дня «Индиана Пэйсерс» на выезде обыграла «Майами Хит» — 109:106. В составе победителей дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов собрал Домантас Сабонис.

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 109
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Адебайо - 29, Батлер - 21, Робинсон - 13, Хироу - 11, Винсент - 9, Нанн - 9, Олиник - 7, Ариза - 5, Игуодала - 2, Ачиува, Брэдли, Горан Драгич, Окпала, Сильва, Страс, Харклесс, Хаслем
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 17, Тёрнер - 16, Макдермотт - 15, Холидэй - 15, ЛеВерт - 13, Брогдон - 12, Макконнелл - 12, Лэмб - 4, Самнер - 3, Битадзе - 2, Боуэн, Леке, Мартин, Стэнли, Сэмпсон, Уоррен, Холидей
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