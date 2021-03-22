«Лейкерс» расстались с двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт»

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» приняло решение расстаться с двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз», центровым Дэмьеном Джонсом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Дэйв Макменамин.
Команда могла предложить Джонсу лишь два коротких десятидневных контракта, третье пробное соглашение не предусмотрено регламентом. А оставлять Дэмьена в ростере до конца сезона в Калифорнии не стали. За «Лейкерс» баскетболист успел сыграть в восьми матчах регулярного чемпионата, набирая в них 5,4 очка и собирая 3,3 подбора.
Напомним, что сезон Джонс начинал в «Финикс Санз». За команду из Аризоны он сыграл в 14 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 1,6 очка и собирая 1,3 подбора. После руководство «Финикса» отчислило игрока.
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