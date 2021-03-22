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«Бруклин» обыграл «Вашингтон», Уэстбрук оформил трипл-дабл, Алексей Лень набрал 20 очков

«Бруклин» обыграл «Вашингтон», Уэстбрук оформил трипл-дабл, Алексей Лень набрал 20 очков
Баскетбол / НБА 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счетом 113:106.

Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 28 очков. Джеймс Харден записал в свой актив 26 очков.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отличился Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 13 передач. Руи Хатимура оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов. Украинец Алексей Лень набрал 20 очков и 9 подборов.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 100:86, а «Кливленд Кавальерс» победил «Торонто Рэпторс» со счётом 114:105.

НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2021, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 106
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бруклин Нетс: Ирвинг - 28, Харден - 26, Клэкстон - 16, Джордан - 12, Харрис - 10, Браун - 8, Джонсон - 5, Грин - 3, Шамет - 3, Гриффин - 2, Динвидди, Дюрант, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри
Вашингтон Уизардс: Уэстбрук - 29, Лень - 20, Хатимура - 20, Бил - 17, Лопес - 12, Мэтьюз - 6, Бонга - 2, Авдия, Брайант, Браун, Вагнер, Гилл, Дав. Бертанс, Нето, Робинсон, Смит, Уинстон
НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2021, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
86 : 100
Чикаго Буллз
Чикаго
Детройт Пистонс: Грант - 26, Джексон - 12, Пламли - 12, Стюарт - 11, Райт - 8, Смит - 7, Джексон - 4, Бей - 3, Ли - 3, Диалло, Думбуйа, Кук, Макгрудер, Окафор, Сирвидис, Хейз, Эллингтон
Чикаго Буллз: Лавин - 18, Маркканен - 16, Уильямс - 10, Арчидиаконоу - 9, Валентайн - 9, Гэффорд - 8, Саторански - 8, Янг - 8, Уайт - 7, Картер - 4, Портер - 3, Дотсон, Корнет, Мокока, Темпл, Фелисио, Хатчинсон
НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2021, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
116 : 105
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Секстон - 36, Аллен - 17, Уэйд - 16, Гарлэнд - 15, Нэнс - 10, Окоро - 8, Макги - 6, Осман - 5, Уиндлер - 3, Деллаведова, Дотсон, Драммонд, Кук, Лав, Принс, Стивенс, Томас
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 23, Лоури - 18, Пауэлл - 18, Ануноби - 17, Сиакам - 9, Маккоу - 5, Бэйнс - 4, Флинн - 4, Уотсон - 3, Буше - 2, Джонсон - 2, Бембри, Ватанабэ, Дэвис, Томас, Харрис
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