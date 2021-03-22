«Бруклин» обыграл «Вашингтон», Уэстбрук оформил трипл-дабл, Алексей Лень набрал 20 очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счетом 113:106.

Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 28 очков. Джеймс Харден записал в свой актив 26 очков.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отличился Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 13 передач. Руи Хатимура оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов. Украинец Алексей Лень набрал 20 очков и 9 подборов.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 100:86, а «Кливленд Кавальерс» победил «Торонто Рэпторс» со счётом 114:105.