Ламело Болл пропустит остаток сезона НБА

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл, вероятно, пропустит остаток сезона НБА-2020/2021, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Болл прошёл МРТ-обследование, которое выявило перелом кости в правом запястье. Ламело хочет узнать мнение независимого врача по поводу своего диагноза, но ожидается, что новичок всё равно пропустит остаток сезона.
Болл упал на паркет в первой половине субботнего матча регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» и провел большую часть оставшейся части игры с бинтом на запястье. Болл был выбран на драфте НБА 2020 года под третьим номером. В текущем сезоне он набирает в среднем 15,9 очка, 5,9 подбора, 6,1 передачи. Ламело считается главным фаворитом на звание лучшего новичка сезона НБА.
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