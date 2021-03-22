Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Ламело Болл пропустит остаток сезона НБА

Ламело Болл пропустит остаток сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл, вероятно, пропустит остаток сезона НБА-2020/2021, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Болл прошёл МРТ-обследование, которое выявило перелом кости в правом запястье. Ламело хочет узнать мнение независимого врача по поводу своего диагноза, но ожидается, что новичок всё равно пропустит остаток сезона.

Болл упал на паркет в первой половине субботнего матча регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» и провел большую часть оставшейся части игры с бинтом на запястье. Болл был выбран на драфте НБА 2020 года под третьим номером. В текущем сезоне он набирает в среднем 15,9 очка, 5,9 подбора, 6,1 передачи. Ламело считается главным фаворитом на звание лучшего новичка сезона НБА.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021