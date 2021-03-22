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Тони Паркер объявил имя своей новой возлюбленной. Это французская теннисистка

Тони Паркер объявил имя своей новой возлюбленной. Это французская теннисистка
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок НБА, экс-звезда «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер опубликовал фотографии со своей новой возлюбленной. Ей оказалась французская теннисистка вьетнамского происхождения Ализе Лим.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Паркера.

30-летняя теннисистка в настоящее время занимает 881-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде. Она родилась в Париже.

Ранее Паркер долгое время встречался с Аксель Франсин. Они были вместе на протяжении девяти лет. До этого французский баскетболист был женат на известной актрисе Еве Лонгории. Они были женаты на протяжении трёх лет.

В настоящее время Паркер является владельцем французского клуба «Виллербан», выступающего в Евролиге. Французский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Евролиги.

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