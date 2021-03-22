«Майами» стремится заполучить 7-кратного и 6-кратного участников Матча звёзд НБА
«Майами» может провести крупную сделку перед дедлайном, утверждает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст. По данным источника, «Майами» заинтересован в обмене разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури.
Кроме того, в «Майами» может оказаться форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж. «Хит» находятся в списке предпочтений игрока, если ему удастся договориться о выкупе контракта. В свою очередь, клуб из Флориды будет готов предложить для обмена своих молодых игроков. Так, команду могут покинуть Тайлер Хирроу, Кендрик Нанн и Данкан Робинсон.
В нынешнем сезоне Лоури в среднем набирает 17,8 очка, делает 7,5 передачи и 5,6 подбора за матч. Ранее сообщалось, что Лоури хочет перейти в «Филадельфию Сиксерс».
Рекомендуем вам
- 22 марта 2021
-
17:58
-
16:39
-
16:23
-
15:19
-
14:29
-
13:50
-
13:29
-
13:03
-
12:12
-
11:34
-
10:42
-
10:17
-
09:43
-
09:18
-
08:03
-
07:58
-
07:36
-
04:32
-
00:39
- 21 марта 2021
-
23:33
-
22:25
-
21:59
-
20:42
-
19:41
-
18:55
-
17:39
-
16:20
-
15:21
-
15:13
-
14:26
-
13:34
-
12:57
-
11:52
-
10:46
-
09:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам