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«Майами» стремится заполучить 7-кратного и 6-кратного участников Матча звёзд НБА

«Майами» стремится заполучить 7-кратного и 6-кратного участников Матча звёзд НБА
Баскетбол / НБА 0

«Майами» может провести крупную сделку перед дедлайном, утверждает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст. По данным источника, «Майами» заинтересован в обмене разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури.

Кроме того, в «Майами» может оказаться форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж. «Хит» находятся в списке предпочтений игрока, если ему удастся договориться о выкупе контракта. В свою очередь, клуб из Флориды будет готов предложить для обмена своих молодых игроков. Так, команду могут покинуть Тайлер Хирроу, Кендрик Нанн и Данкан Робинсон.

В нынешнем сезоне Лоури в среднем набирает 17,8 очка, делает 7,5 передачи и 5,6 подбора за матч. Ранее сообщалось, что Лоури хочет перейти в «Филадельфию Сиксерс».

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