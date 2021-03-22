Андрей Мальцев: и у «Химок», и у «Зелёна-Гуры» есть кадровые потери

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зелёна-Гурой». Встреча состоится сегодня, 22 марта. Начало — в 20:00 мск.
«Мы не так давно встречались с «Зелёна-Гурой» и уступили, пропустив очень много очков, очень хочется вернуть долг. Нужно сыграть качественнее, от защиты, как у нас получалось в последних матчах, а также добавить энергии в нападении, чтобы забивать не 60 очков, а 80, и при этом пропустить не 99, как во встрече первого круга. И у нас, и у «Зелёна Гуры» есть кадровые потери. В составе соперника есть сильные легионеры — американцы и латыши, а также хорошие поляки, причём все бьют трёхочковые. Их сильная сторона — трёхочковые броски, а также быстрый переход из защиты в нападение. Мы должны обратить на это особое внимание», — цитирует Мальцева пресс-служба «Химок».
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