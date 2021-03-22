Дмитрий Кулагин потребовал от «Локомотива-Кубань» 40 млн отступных

Защитник «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин обратился в суд. Баскетболист пытается отсудить у краснодарского клуба 40 млн рублей отступных, сообщает телеграм-канал Mash.

В июле 2020 года «Локомотив-Кубань» решил расстаться с игроком. После этого Кулагин попытался получить компенсацию. Краснодарцы предлагали ему снизить финансовые требования, но игрок отказался.

Кулагин подал иск в Останкинский суд. Он требует 29,2 млн рублей за незаконное увольнение, 8 млн рублей зарплаты, а также бонусы и премии на сумму 1,1 млн рублей. Кроме того, баскетболист рассчитывает получить 463 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный вред.

Ранее Кулагин объяснил претензии к «Локомотиву-Кубань». По мнению игрока, клуб нарочно затянул с разрывом контракта, чтобы он не смог найти себе новое место работы.