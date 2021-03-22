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Майкл Джордан потерял позиции в списке Forbes, его состояние значительно уменьшилось

Майкл Джордан потерял позиции в списке Forbes, его состояние значительно уменьшилось
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА Майкл Джордан потерял крупную сумму за прошедший год. Так, в 2020 году его состояние оценивалось в $2,1 млрд. Теперь же оно уменьшилось до $1,6 млрд. Такие суммы приводит авторитетное издание The Forbes. Следовательно, состояние Джордана уменьшилось примерно на 23,8%.

При этом причины финансового кризиса Джордана не сообщаются. В прошлые годы его состояние лишь росло.

Майкл Джордан считается одним из величайших в истории баскетболистов. В 90-х он шесть раз привёл команду «Чикаго Буллз» к завоеванию чемпионских титулов НБА. С момента ухода Джордана в 1998 году команда из Иллинойса титулов не завоёвывала.

С 2010 года Майкл Джордан является владельцем команды НБА «Шарлотт Хорнетс». Франшиза за это время дважды выходила в плей-офф.

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