«Кливленд» и «Даллас» обсуждают громкий обмен
«Даллас Маверикс» рассматривают возможность приобретения центрового «Кливленд Кавальерс» Андре Драммонда, утверждает The Ringer. По данным источника, «Кавальерс» готовы отпустить игрока, но клуб из Кливленда хочет получить за него драфт-пик второго раунда или больше.
«Кавальерс» решили не заигрывать двукратного участника Матча всех звёзд в последних матчах и ищут варианты обмена звёздного «большого». Клуб не исключает сценария с выкупом контракта. Соглашение Драммонда на $ 28,75 млн истекает в этом году, что упрощает обмен. Ранее сообщалось, что «Кливленд» уже начал вести переговоры по центровому с «Торонто Рэпторс».
При этом ранее игрок НФЛ Аллен Робинсон сообщил, что Драммонд продолжит карьеру в «Бруклин Нетс».
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