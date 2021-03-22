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Майкл Томпсон назвал игрока, которого «Уорриорз» нужно приобрести в связку к Клэю и Карри

Майкл Томпсон назвал игрока, которого «Уорриорз» нужно приобрести в связку к Клэю и Карри
Баскетбол / НБА 0

Двукратный чемпион НБА Майкл Томпсон, являющийся отцом игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона, рассказал, кого хотел бы увидеть в команде из Калифорнии. По словам Майкла, «Уорриорз» стоит присмотреться к разыгрывающему «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Боллу.

«Лонзо умеет играть в баскетбол. Я бы хотел увидеть, как он раздаёт передачи Клэю и Стефену Карри», — цитирует Томпсона CBS Sports.

Судя по всему, Лонзо действительно может покинуть «Нью-Орлеан». Ранее Лавар Болл, отец защитника «Пеликанс», потребовал, чтобы клуб обменял его. Также Лавар сказал, что Лонзо «ненавидит Новый Орлеан».

В нынешнем сезоне 23-летний защитник в среднем набирает 14,2 очка, делает 5,6 передачи и 4,2 подбора за матч. В межсезонье он станет ограниченно свободным агентом.

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