«Кливленд» предложит молодому игроку контракт на $ 100 млн
Центровой «Кливленд Кавальерс» Джарретт Аллен может получить крупный контракт, сообщает журналист Крис Федор. По данным источника, клуб готов предложить ему новый контракт на $ 100 млн.
«Я бы рассчитывал, что сумма достигнет $ 100 млн или даже немного превысит её. Его зарплата будет составлять около $ 20 млн в год. Хоть он и является ограниченно свободным агентом, «Кавальерс» уже чётко дали понять, что Аллен никуда не уйдёт. 22-летний центровой будет одним из топовых свободных агентов. Он отлично вписывается в современный баскетбол и оказывает непосредственное влияние на результат. Какая команда отказалась бы от него?» — написал журналист в своём «твиттере».
В нынешнем сезоне Аллен в среднем набирает 13 очков и делает 10 подборов.
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