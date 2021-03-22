Легенда НБА назвал единственного игрока в истории, который ровня Леброну как лидер

Двукратный чемпион НБА Джеймс Поузи поделился мнением о лидерских качествах Леброна Джеймса. По словам Поузи, в данном компоненте с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» может сравниться лишь MVP-2004 Кевин Гарнетт.

«Я долго наблюдал за Леброном, когда был тренером в «Кливленде». Этот человек даже в отпуске идёт спать в 9 вечера. При этом он очень рано встаёт. Если пойдёте в зал в 6 утра, то увидите там Леброна, он уже будет весь мокрый от пота.

Джеймс работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю, 365 дней в году. Большинство игроков набирают форму во время тренировочного лагеря, но не Леброн. Он никогда не теряет форму. Поэтому у него такие результаты в 36 лет.

Но если говорить о лидерских качествах, то с ним может сравниться лишь Кевин Гарнетт. Они оба одержимы соперничеством, неважно, идёт ли речь о баскетболе или игре в карты. Они никогда не хотят уступать. Они не позволят вам победить даже в обычной дискуссии», — цитирует Поузи Basketball News.