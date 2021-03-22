Андрей Мальцев: в первой половине матча с «Зелёна-Гурой» получилось практически всё

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал победу над «Зелёна-Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (89:70).
«В первой половине получилось практически всё. Мы не так много готовили наработок, но ребята меня услышали, «схватили» и сделали то, что было им показано на видео и тренировках. Во второй половине концентрация упала. Это могло случиться и в связи с усталостью, и в связи с более широкой ротацией — а мы дали поиграть молодым ребятам. Хочу отметить Славу Зайцева, который сыграл просто великолепно и вел игру. Очень важно сохранить подобную концентрацию на плей-офф, потому что мастерство и желание у нас есть. Дело именно за концентрацией», — приводит слова Мальцева пресс-служба «Химок».
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