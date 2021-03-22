Димитрис Итудис отреагировал на разгромный реванш ЦСКА в матче с «Калевом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился эмоциями после победы над «Калевом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (94:72). Таким образом, ЦСКА взял реванш у «Калева» за поражение в первом круге, которое стало для «армейцев» первым в истории противостояния с эстонским клубом.

«Поздравляю свою команду с победой и правильным настроем. Было видно, что сегодня мы провели две разные игры в защите. В первой половине «Калев», особенно Кин, доминировал, создавая и реализуя моменты для себя или своих одноклубников. После большого перерыва мы сдержали его, приложили все усилия, чтобы изменить свою защиту. «Калев» — очень хороший соперник, нам удалось ограничить его 70 очками. Сравнивая нашу первую встречу с этой, мы получили чёткий ответ, почему мы выиграли сегодня», — приводит слова Итудиса пресс-служба Единой лиги ВТБ.