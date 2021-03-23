Евгений Пашутин: сделаем выводы, проанализируем ошибки и будем готовы лучше ко второй игре

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал поражение в первом четвертьфинальном матче Еврокубка с УНИКСом (88:94).

«Это была игра высокого уровня с максимальным физическим контактом. Это плей-офф, так что иначе быть не могло. Мы ожидали, что матч будет очень тяжёлым, так оно и получилось. Мы создали себе много проблем во второй четверти, в которой пропустили 33 очка и позволили УНИКСу солидно оторваться в счёте. Это видно и по статистике, ведь мы выиграли три четверти, но этого было мало для победы. Выиграли подбор, но сделали очень много потерь. Причём ошибались в тех ситуациях, в которых обычно играем хорошо, — в быстрых отрывах, в выходах три на одного и два на одного.



Сегодня мы часто теряли мяч тогда, когда нужно было набирать очки, и получали в ответ быстрые отрывы соперника. Должны были внимательней сыграть против Канаана и Смита, что получилось в первой четверти, но затем мы дали им много свободы, а против таких игроков нужно одинаково интенсивно играть все сорок минут. Сегодня мы сделали всего 16 передач, что явно не дотягивает до наших средних показателей, так что в следующей игре мы должны лучше двигать мяч и, конечно, быть более сконцентрированными в защите. Это первый матч, впереди игра в Краснодаре, мы сделаем выводы, проанализируем ошибки и будем готовы намного лучше, чтобы показать свой максимум и продлить серию», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Локомотива-Кубань».