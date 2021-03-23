Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Джон Уолл оформил первый трипл-дабл за пять лет, «Хьюстон» прервал антирекордную серию

«Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 117:99. Клуб из Техаса прервал самую длинную серию поражений в истории клуба. «Рокетс» проиграли 20 последних матчей.

Разыгрывающий «Хьюстона» Джон Уолл набрал 19 очков, сделал 11 подборов и 10 передач. Это первый трипл-дабл Уолла за последние пять лет. В последний раз он оформлял трипл-дабл ещё 5 февраля 2016 года.

Уолл реализовал восемь бросков с игры из 30. В его активе – один трёхочковый бросок при семи попытках. В общей сложности он провёл на площадке 36 минут.

Самая длинная серия поражений в лиге теперь принадлежит «Торонто». «Рэпторс» проиграли уже девять последних матчей.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Хьюстон Рокетс».