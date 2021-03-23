Гомельский: в ЦСКА уже есть Майк Джеймс. Ещё один игрок такого плана явно не нужен
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о селекции ЦСКА. На сайте Гомельского один из посетителей спросил, не стоило ли «армейцам» подписать разыгрывающего «Калева» Маркуса Кина вместо Габриэля Лундберга, который перешёл из «Зелёна-Гуры».
«В ЦСКА уже есть Майк Джеймс. Ещё один игрок такого же плана, Кин, явно не нужен. А Лундберг хуже играет индивидуально, но является командным игроком с очень неплохой индивидуальной защитой», — написал Гомельский на своём сайте.
Ранее комментатор неоднократно негативно отзывался о работе главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса. По мнению Гомельского, ЦСКА необходимо сменить тренера в межсезонье. Он полагает, что тренер уже не управляет командой.
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