Гомельский: в ЦСКА уже есть Майк Джеймс. Ещё один игрок такого плана явно не нужен

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о селекции ЦСКА. На сайте Гомельского один из посетителей спросил, не стоило ли «армейцам» подписать разыгрывающего «Калева» Маркуса Кина вместо Габриэля Лундберга, который перешёл из «Зелёна-Гуры».

«В ЦСКА уже есть Майк Джеймс. Ещё один игрок такого же плана, Кин, явно не нужен. А Лундберг хуже играет индивидуально, но является командным игроком с очень неплохой индивидуальной защитой», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее комментатор неоднократно негативно отзывался о работе главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса. По мнению Гомельского, ЦСКА необходимо сменить тренера в межсезонье. Он полагает, что тренер уже не управляет командой.