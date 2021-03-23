Марк Кьюбан ждёт выполнения обещания Луки Дончича

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал о прогрессе лидера команды Луки Дончича. После очередной яркой игры словенца Кьюбан признался, что год назад Дончич поставил себе цель, которой в итоге достиг.

«После дебютного сезона я спросил Луку, что ему хотелось бы улучшить в игре. Тогда он сказал — попадания левой рукой. В итоге он стал 10-м финишёром в НБА. Потом я спросил его вновь. Он ответил — попадания. Теперь с нетерпением жду, что будет дальше!» — написал Кьюбан в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне Дончич сумел повысить точность трёхочковых. В прошлом сезоне она составляла 31,6%, а в нынешнем — 37,1%. При этом словенец стал реже бросать с дальней дистанции. Теперь Дончич в среднем делает 7,9 таких попыток. В прошлом сезоне показатель составлял 8,9.