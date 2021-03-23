«Лейкерс» хотят сбросить одного из самых дорогих игроков и уверены в подписании звезды

«Лос-Анджедес Лейкерс» намеревается расстаться с защитником Кентавиусом Колдуэлл-Поупом до дедлайна, утверждает инсайдер EPSN Брайан Уиндхорст. Дедлайн в НБА наступит 25 марта.
После плей-офф 2020 года Колдуэлл-Поуп подписал новый трёхлетний контракт с клубом из Калифорнии. По нему он должен получить $ 40 млн. Но, как утверждает источник, «озёрники» недовольны игрой защитника в нынешнем сезоне.
В случае обмена «Лейкерс» удастся высвободить место в платёжной ведомости. Возможно, оно будет использовано для подписания контракта с центровым Андре Драммондом. Он планирует выкупить свой контракт у «Кливленд Кавальерс». «Лос-Анджелес» убежден, что выиграет борьбу за его подписание у конкурентов.
Ранее руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» приняло решение расстаться с двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз», центровым Дэмианом Джонсом.
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