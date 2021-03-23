Экс-звезда Евролиги хочет покинуть клуб НБА

Форвард сборной Италии и «Нью-Орлеан Пеликанс» Николо Мелли недоволен своим положением в клубе. Контракт баскетболиста с луизианцами истекает предстоящим летом, после этого он выйдет на рынок свободных агентов и попытается трудоустроиться в новой команде, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Мелли дебютировал в НБА в минувшем сезоне. В первый год в составе «Пеликанс» он провёл 60 матчей в регулярном чемпионате и получал около 17 минут игрового времени в среднем, за которые набирал 6,6 очка, собирал 3,0 подбора и совершал 1,4 передачи. В нынешнем сезоне его время на паркете значительно сократилось. В 21 матче Мелли набирает в среднем 2,0 очка, собирает 2,7 подбора и совершает 1,2 передачи.
До перехода в НБА Мелли был одним из лидеров стамбульского «Фенербахче».
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