Седокова рассказала, как отношения с Тиммой изменили её жизнь

Известная певица и телеведущая Анна Седокова рассказала, как изменилась её жизнь благодаря отношениям с форвардом «Химок» и сборной Латвии Янисом Тиммой.

«С появлением Яниса в моей жизни стало больше спорта, я полюбила баскетбол, хотя раньше совсем не увлекалась этим видом спорта. Ещё мой муж никогда не разбрасывает носки и не ругается на меня», — приводит слова Седоковой Woman Hit.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артёма Комарова.