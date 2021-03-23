Седокова рассказала, как отношения с Тиммой изменили её жизнь

Известная певица и телеведущая Анна Седокова рассказала, как изменилась её жизнь благодаря отношениям с форвардом «Химок» и сборной Латвии Янисом Тиммой.
«С появлением Яниса в моей жизни стало больше спорта, я полюбила баскетбол, хотя раньше совсем не увлекалась этим видом спорта. Ещё мой муж никогда не разбрасывает носки и не ругается на меня», — приводит слова Седоковой Woman Hit.
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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