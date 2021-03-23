«Зенит» разгромил «Автодор» с разницей +27
В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» принимал «Зенит». Гости мощно начали встречу и уже после первой четверти повели с разницей в 17 очков — 31:14. К большому перерыву преимущество подопечных Паскуаля составляло уже 21 очко — 48:27.
В третьей четверти «Автодору» удалось совершить мощный рывок и вернуться в игру, саратовцы сократили отставание до 10 очков — 53:63. Но в заключительном игровом отрезке «Зенит» снова прибавил и в итоге разгромил «Автодор» — 89:62.
Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинс, набравший 26 очков, Кевин Пангос оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов. У «Автодора» в шаге от дабл-дабла остановился Душан Ристич — 16 очков и 9 подборов.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
23 марта 2021, вторник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
62 : 89
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Автодор: Ристич - 16, Мэйсон - 12, Шакич - 8, Квитковских - 7, Старкс - 7, Михайловский - 6, Диалло - 2, Клавелл - 2, Петенев - 2, Бестужев, Минченко, Пранаускис
Зенит: Холлинс - 26, Пангос - 12, Блэк - 11, Томас - 11, Пойтресс - 10, Вольхин - 8, Фридзон - 7, Зубков - 2, Хвостов - 2, Бэрон, Захаров, Трушкин
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