«Зенит» разгромил «Автодор» с разницей +27

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» принимал «Зенит». Гости мощно начали встречу и уже после первой четверти повели с разницей в 17 очков — 31:14. К большому перерыву преимущество подопечных Паскуаля составляло уже 21 очко — 48:27.

В третьей четверти «Автодору» удалось совершить мощный рывок и вернуться в игру, саратовцы сократили отставание до 10 очков — 53:63. Но в заключительном игровом отрезке «Зенит» снова прибавил и в итоге разгромил «Автодор» — 89:62.

Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинс, набравший 26 очков, Кевин Пангос оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов. У «Автодора» в шаге от дабл-дабла остановился Душан Ристич — 16 очков и 9 подборов.