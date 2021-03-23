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«Нижний Новгород» уверенно обыграл «Тюрк Телеком» в Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» уверенно обыграл «Тюрк Телеком» в Лиге чемпионов
Баскетбол / Прочие турниры 0
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В Нижнем Новгороде завершился матч второго группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Нижний Новгород» принимал «Тюрк Телеком».

Российская команда уверенно начала встречу. Уже после первой четверти она лидировала с преимуществом в 8 очков — 28:20. Во второй десятиминутке перевес подопечных Лукича вырос до 16 баллов — 52:36. После большого перерыва нижегородцы не сбавляли темп — 76:59. Лишь в заключительном игровом отрезке хозяева немного успокоились, благодаря чему стамбульцы сумели избежать полного разгрома. Как бы то ни было, более чем уверенная победа хозяев — 96:82.

Самым результативным в составе победителей стал Кейси Шеперд, набравший 32 очка. Андрей Воронцевич записал в актив 11 очков. У гостей 18 очков на счету Мохаммеда Байгюля.

Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Basketball Champions League.

Лига чемпионов ФИБА. Группа K. 3-й тур
23 марта 2021, вторник. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
96 : 82
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Нижний Новгород: Шеферд - 32, Стребков - 14, Астапкович - 12, Воронцевич - 11, Торопов - 10, Ганькевич - 5, Комолов - 5, Герасимов - 3, Петрасек - 2, Чадов - 2, Гаврилович, Гонтарь
Тюрк Телеком: Байгюл - 18, Деккер - 12, Джонсон - 12, О'Брайант - 12, Гейик - 8, Фостер - 7, Вилтджер - 5, Коркмаз - 5, Гюласлан - 3, Баш, Болдуин, Озкан
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