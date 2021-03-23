«Нижний Новгород» уверенно обыграл «Тюрк Телеком» в Лиге чемпионов

В Нижнем Новгороде завершился матч второго группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Нижний Новгород» принимал «Тюрк Телеком».
Российская команда уверенно начала встречу. Уже после первой четверти она лидировала с преимуществом в 8 очков — 28:20. Во второй десятиминутке перевес подопечных Лукича вырос до 16 баллов — 52:36. После большого перерыва нижегородцы не сбавляли темп — 76:59. Лишь в заключительном игровом отрезке хозяева немного успокоились, благодаря чему стамбульцы сумели избежать полного разгрома. Как бы то ни было, более чем уверенная победа хозяев — 96:82.
Самым результативным в составе победителей стал Кейси Шеперд, набравший 32 очка. Андрей Воронцевич записал в актив 11 очков. У гостей 18 очков на счету Мохаммеда Байгюля.
Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Basketball Champions League.
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