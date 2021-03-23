Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Мэджик Джонсон назвал разыгрывающего с высочайшим IQ в НБА

Мэджик Джонсон назвал разыгрывающего с высочайшим IQ в НБА
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА, бывший разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением, кто из коллег по его амплуа в нынешней НБА является обладателем высочайшего игрового IQ.

«В лиге нет разыгрывающего защитника с большим баскетбольным IQ, чем Лонзо Болл», — сказал Джонсон в интервью, фрагмент которого размещён на странице ESPN в «Твиттере».

Напомним, что Лонзо Болл начинал свою карьеру в НБА в «Лос-Анджелес Лейкерс». Команда из Калифорнии выбрала его на драфте 2017 года под вторым номером. Президентом клуба по баскетбольным операциям тогда был именно Мэджик Джонсон.

В «Лейкерс» Болл не оправдал статус будущего франчайз-игрока и был выменян в «Нью-Орлеан Пеликанс», как часть сделки по Энтони Дэвису.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021