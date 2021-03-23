Мэджик Джонсон назвал разыгрывающего с высочайшим IQ в НБА
Легенда НБА, бывший разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением, кто из коллег по его амплуа в нынешней НБА является обладателем высочайшего игрового IQ.
«В лиге нет разыгрывающего защитника с большим баскетбольным IQ, чем Лонзо Болл», — сказал Джонсон в интервью, фрагмент которого размещён на странице ESPN в «Твиттере».
Напомним, что Лонзо Болл начинал свою карьеру в НБА в «Лос-Анджелес Лейкерс». Команда из Калифорнии выбрала его на драфте 2017 года под вторым номером. Президентом клуба по баскетбольным операциям тогда был именно Мэджик Джонсон.
В «Лейкерс» Болл не оправдал статус будущего франчайз-игрока и был выменян в «Нью-Орлеан Пеликанс», как часть сделки по Энтони Дэвису.
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