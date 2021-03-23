«Шарлотт» узнал положительные новости по Ламело Боллу

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл перенёс операцию по поводу перелома правого запястья. Приблизительно через четыре недели 19-летний баскетболист пройдёт повторное обследование. Существует вероятность, что Болл вернётся в строй уже в этом сезоне, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



По изначальным прогнозам, Ламело должен был вылететь из строя до конца сезона. Болл травмировал запястье, упав на паркет в первой половине субботнего матча регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Клипперс». Ламело был выбран под третьим номером драфта-2020. В 41 матче нынешнего сезона разыгрывающий записывал на свой счёт в среднем 16,0 очка, 5,9 подбора, 6,1 передачи и 1,6 перехвата.