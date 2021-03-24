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63 очка Ингрэма и Уильямсона помогли «Нью-Орлеану» крупно обыграть «Лейкерс»

63 очка Ингрэма и Уильямсона помогли «Нью-Орлеану» крупно обыграть «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0
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В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал на своём паркете «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев – 128:111.

Самый значительный вклад в победу «Пеликанс» внесли форварды Брэндон Ингрэм (36 очков, 3 подбора и 4 передачи) и Зайон Уильямсон (27 очков, 9 подборов и 5 передач). Лучшую результативность в составе «Лейкерс» продемонстрировал центровой Монтрезл Харрелл – 18 очков, 6 подборов. Единственный дабл-дабл в матче на счету форварда «Лейкерс» Кайла Кузмы – 16 очков, 10 подборов и 7 передач.

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2021, среда. 02:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
128 : 111
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 36, Уильямсон - 27, Александер-Уолкер - 18, Льюис - 16, Хэйс - 15, Адамс - 12, Бледсо - 2, Харт - 2, Болл, Габриэль, Магней, Маршалл, Мелли, Редик, Эрнангомес
Лос-Анджелес Лейкерс: Харрелл - 18, Кузма - 16, Моррис - 16, Шрёдер - 15, Мэттьюз - 14, Карузо - 10, Маккинни - 8, Хортон-Такер - 5, Кейкок - 4, Колдуэлл-Поуп - 3, Адетокунбо - 2, Дадли, Джеймс, Дэвис, Марк Газоль

В других встречах игрового дня трипл-дабл Николы Йокича (28 очков, 15 подборов и 10 передач) помог «Денвер Наггетс» переиграть на выезде «Орландо Мэджик» (110:99), «Нью-Йорк Никс» крупно обыграл «Вашингтон Уизардс» (131:113), а «Майами Хит» потерпел 4-е поражение кряду, уступив дома «Финикс Санз» (100:110).

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2021, среда. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
99 : 110
Денвер Наггетс
Денвер
Орландо Мэджик: Фурнье - 31, Вучевич - 18, Амину - 17, Гордон - 13, Берч - 7, Картер-Уильямс - 7, Кларк - 3, Эннис - 3, Айзек, Бамба, Бэйкон, Мане, Океке, Росс, Рэндл, Фульц, Энтони
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Маррей - 21, Портер - 18, Бартон - 17, Дозьер - 14, Ннаджи - 6, Грин - 2, Кампаццо - 2, Миллсэп - 2, Бол, Моррис, Уиттингтон, Харрис, Хартенштайн, Ховард, Хэмптон, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2021, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
131 : 113
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 37, Барретт - 21, Бёркс - 20, Робинсон - 16, Куикли - 14, Баллок - 10, Пэйтон - 7, Ноэль - 6, Браздейкис, Гибсон, Нокс, Нтиликина, Пинсон, Риверс, Роуз, Топпин, Харпер
Вашингтон Уизардс: Бил - 22, Авдия - 14, Уэстбрук - 14, Вагнер - 11, Хатимура - 11, Браун - 8, Нето - 8, Лопес - 6, Лень - 5, Мэтьюз - 5, Бонга - 4, Уинстон - 3, Гилл - 2, Брайант, Дав. Бертанс, Робинсон, Смит
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2021, среда. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
100 : 110
Финикс Санз
Финикс
Майами Хит: Нанн - 25, Адебайо - 16, Батлер - 14, Ачиува - 9, Ариза - 7, Хироу - 7, Винсент - 6, Робинсон - 6, Страс - 6, Игуодала - 4, Брэдли, Горан Драгич, Окпала, Олиник, Сильва, Харклесс, Хаслем
Финикс Санз: Букер - 23, Эйтон - 17, Краудер - 13, Бриджес - 12, Крэйг - 10, Пэйн - 9, Джонсон - 8, Пол - 8, Гэллоуэй - 6, Картер - 2, Шарич - 2, Александер, Камински, Мур, Надер, Смит
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