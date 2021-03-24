63 очка Ингрэма и Уильямсона помогли «Нью-Орлеану» крупно обыграть «Лейкерс»

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал на своём паркете «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев – 128:111.
Самый значительный вклад в победу «Пеликанс» внесли форварды Брэндон Ингрэм (36 очков, 3 подбора и 4 передачи) и Зайон Уильямсон (27 очков, 9 подборов и 5 передач). Лучшую результативность в составе «Лейкерс» продемонстрировал центровой Монтрезл Харрелл – 18 очков, 6 подборов. Единственный дабл-дабл в матче на счету форварда «Лейкерс» Кайла Кузмы – 16 очков, 10 подборов и 7 передач.
В других встречах игрового дня трипл-дабл Николы Йокича (28 очков, 15 подборов и 10 передач) помог «Денвер Наггетс» переиграть на выезде «Орландо Мэджик» (110:99), «Нью-Йорк Никс» крупно обыграл «Вашингтон Уизардс» (131:113), а «Майами Хит» потерпел 4-е поражение кряду, уступив дома «Финикс Санз» (100:110).
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