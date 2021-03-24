Появилась новая информация по травме Стефена Карри

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не появится на паркете ещё неделю. МРТ показало, что у игрока появилось воспаление на копчике.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (108:94). Инцидент произошёл в концовке третьей четверти. Карри неудачно приземлился после дальнего броска и повредил копчик.

«Мы собираемся провести повторную оценку его состояния через неделю. Стефу сделали МРТ сегодня утром, оно показало воспаление в его копчике. Он пропустит следующие три игры», — приводит слова главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра репортёр NBC Sports Дрю Шиллер в своём «твиттере».

Сегодня, 24 марта «Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА уступили «Филадельфии Сиксерс» со счётом 98:108.