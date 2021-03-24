Евгений Пашутин: выложимся на максимум, чтобы победить и сыграть в Казани решающую игру!

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от второго матча четвертьфинала Еврокубка с УНИКСом. В первом матче краснодарский клуб потерпел поражение — 88:94.
«Должны восстановиться и подойти ко второму матчу со всей ответственностью. Следует сыграть ближе на периметре со снайперами соперника, которым мы многое позволили в игре в Казани. Настраиваемся на тяжелый матч с высоким уровнем физического контакта, в котором следует также контролировать подбор, но ещё больше осложнить жизнь мощным игрокам соперника в трёхсекундной зоне.
Нам нужно минимизировать количество потерь, которых мы сделали очень много в первом матче. Должны контролировать ритм игры, наладить движение мяча и быстрые переходы в нападении. В Казани была только первая часть противостояния, сейчас мы сыграем при поддержке домашних трибун, которые добавят нам энергии. Выложимся на максимум, чтобы выиграть матч и сыграть в Казани решающую игру!» — приводит слова Пашутина пресс-служба «Локомотива-Кубань».
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