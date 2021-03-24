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Евгений Пашутин: выложимся на максимум, чтобы победить и сыграть в Казани решающую игру!

Евгений Пашутин: выложимся на максимум, чтобы победить и сыграть в Казани решающую игру!
Баскетбол / Еврокубок 0
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от второго матча четвертьфинала Еврокубка с УНИКСом. В первом матче краснодарский клуб потерпел поражение — 88:94.

«Должны восстановиться и подойти ко второму матчу со всей ответственностью. Следует сыграть ближе на периметре со снайперами соперника, которым мы многое позволили в игре в Казани. Настраиваемся на тяжелый матч с высоким уровнем физического контакта, в котором следует также контролировать подбор, но ещё больше осложнить жизнь мощным игрокам соперника в трёхсекундной зоне.

Нам нужно минимизировать количество потерь, которых мы сделали очень много в первом матче. Должны контролировать ритм игры, наладить движение мяча и быстрые переходы в нападении. В Казани была только первая часть противостояния, сейчас мы сыграем при поддержке домашних трибун, которые добавят нам энергии. Выложимся на максимум, чтобы выиграть матч и сыграть в Казани решающую игру!» — приводит слова Пашутина пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Евгений Пашутин: сделаем выводы, проанализируем ошибки и будем готовы лучше ко второй игре
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