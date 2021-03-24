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Владимир Гомельский оценил перспективы перехода трёх игроков Евролиги в ЦСКА

Владимир Гомельский оценил перспективы перехода трёх игроков Евролиги в ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил перспективы перехода в ЦСКА трёх игроков Евролиги — лёгкого форварда «Баварии» Владимира Лучича, защитника «Басконии» Луки Вильдосы и центрового АСВЕЛа Исмаэля Бако.

«Сначала тренер, затем селекция. Лучич — отличная кандидатура, Вильдоса для меня — спорная. Про Бако я скажу так: на позиции четвёртого номера в ЦСКА есть Шенгелия и Фойтманн», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее комментатор неоднократно негативно отзывался о работе главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса. По мнению Гомельского, ЦСКА необходимо сменить тренера в межсезонье. Он полагает, что тренер уже не управляет командой.

Завтра, 25 марта, ЦСКА предстоит встреча с «Црвеной Звездой» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Гомельский: в ЦСКА уже есть Майк Джеймс. Ещё один игрок такого плана явно не нужен
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