Андре Драммонд отреагировал на слухи о своём переходе в «Лейкерс» перед дедлайном

Центровой «Кливленд Кавальерс» Андре Драммонд отреагировал на слухи о своём переходе в «Лос-Анджелес Лейкерс» перед дедлайном.

Эксперт Трэвонн Эдвардс на своей странице в «Твиттере» выложил кадр из фильма «Его игра», где рядом с баскетболистом идёт его товарищ с табличкой, на которой написано «он ещё не знает». «Для тех, кто спрашивает меня, перейдёт ли Драммонд в «Лейкерс», — написал Эдвардс.

Драммонд ответил тремя смеющимися эмодзи.

Публикация доступна на странице Андре Драммонда в «Твиттере».

Сообщалось, что главной проблемой потенциального перехода Драммонда остаётся его огромная зарплата. Она составляет порядка $ 28,8 млн. «Лейкерс» также могут сделать выбор в пользу игрока «Хьюстон Рокетс» Демаркуса Казинса.