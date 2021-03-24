Источник: «Майами» приобретёт как минимум одного многократного участника Матча звёзд НБА

«Майами Хит» приобретёт как минимум одного многократного участника Матча звёзд НБА, сообщает журналист Мэтт Мур на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на источники в лиге.

По данным источника, в команду гарантированно перейдёт тяжёлый форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж. Сообщается, что вместе с ним к «Майами» присоединится либо защитник «Хьюстон Рокетс» Виктор Оладипо, либо разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури.

Сообщалось, что руководство «Рэпторс» приняло решение попытаться сохранить Лоури в команде. Действующий контракт игрока истекает по окончании сезона. Что касается Оладипо, «Хьюстон» готов отпустить баскетболиста, однако при переговорах с «Голден Стэйт Уорриорз» клуб запросил за него слишком высокую цену.