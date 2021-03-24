Источник: «Майами» приобретёт как минимум одного многократного участника Матча звёзд НБА
«Майами Хит» приобретёт как минимум одного многократного участника Матча звёзд НБА, сообщает журналист Мэтт Мур на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на источники в лиге.
По данным источника, в команду гарантированно перейдёт тяжёлый форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж. Сообщается, что вместе с ним к «Майами» присоединится либо защитник «Хьюстон Рокетс» Виктор Оладипо, либо разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури.
Сообщалось, что руководство «Рэпторс» приняло решение попытаться сохранить Лоури в команде. Действующий контракт игрока истекает по окончании сезона. Что касается Оладипо, «Хьюстон» готов отпустить баскетболиста, однако при переговорах с «Голден Стэйт Уорриорз» клуб запросил за него слишком высокую цену.
Рекомендуем вам
- 24 марта 2021
-
18:21
-
18:20
-
17:17
-
16:28
-
15:47
-
14:45
-
14:23
-
13:04
-
12:22
-
11:30
-
11:05
-
10:19
-
09:47
-
09:39
-
07:48
-
05:18
-
00:48
- 23 марта 2021
-
23:57
-
22:59
-
22:58
-
22:53
-
21:48
-
20:58
-
19:47
-
18:22
-
17:47
-
16:32
-
15:40
-
14:46
-
14:28
-
12:31
-
12:06
-
11:38
-
10:58
-
10:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам