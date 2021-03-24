Два клуба из Калифорнии борются за одного из лучших европейских игроков НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз» претендуют на лёгкого форварда «Аталанта Хоукс» и сборной Сербии Богдана Богдановича, сообщает Pickandroll со ссылкой на The Athletic.

По данным источника, команды рассчитывают, что успеют договориться о переходе игрока до дедлайна.

Богданович перешёл в «Аталанта Хоукс» в прошлом году. До этого он выступал за «Сакраменто Кингз», «Фенербахче» и «Партизан».

В нынешнем сезоне Богданович провёл 18 матчей, из которых лишь два в основе. В среднем он набирал 9,6 очка, 2,3 передачи и 3,3 подбора за игру.

Вчера, 23 марта, «Хоукс» уступили «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:119. Завтра, 25 марта, «Аталанта» встретится с «Сакраменто», начало — в 05:00 мск.