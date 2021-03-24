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Джамал Кроуфорд назвал единственного сопоставимого по значимости игрока с Коби Брайантом

Джамал Кроуфорд назвал единственного сопоставимого по значимости игрока с Коби Брайантом
Баскетбол / НБА 0
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Бывший баскетболист НБА Джамал Кроуфорд поделился мнением о легенде НБА Майкле Джордане. По словам Кроуфорда, Джордан был единственным игроком, который по значимости мог сравниться с Коби Брайантом.

«Ауру Коби ни с чем нельзя сравнить. Я никогда не видел ничего подобного. Ближе всего к этому была аура Джордана. И я был рядом с Джорданом в «Чикаго Буллз». У Коби было необычное влияние на лигу. Он был чем-то вроде мифа», — цитирует Кроуфорда Essentially Sports.

Также Кроуфорд рассказал, что со временем у него появились доверительные и уважительные отношения с Брайантом.

Коби Брайант — легендарный игрок НБА, проведший всю карьеру в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В 2020 году он трагически погиб в результате крушения вертолёта. Также в результате катастрофы погибла его дочь Джианна.

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