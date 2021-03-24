Владислав Емченко: дедовщина в команде всегда была и всегда будет, но не как в 90-е

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко рассказал, как в команде относятся к молодым игрокам.



«Дедовщина всегда была и всегда будет. Но, я думаю, не так, как нам рассказывают ребята, как было в 90-х. Так, если нужно помочь сумочки поднести или пончики купить, когда в команде у кого-то день рождения. Для нас это первый сезон в лиге ВТБ и в Еврокубке, и, когда мы забивали первые очки, то должны были проставиться», — приводит слова Емченко тележурнал «Вид сверху».



Владислав Емченко пополнил состав основной команды «Локомотива-Кубань» в нынешнем сезоне. В среднем за матч защитник набирает 3,4 очка, совершает 1,6 подбора и отдает 1,1 передачи. Краснодарский клуб 25 марта проведёт второй матч 1/4 финала Еврокубка против УНИКСа (0-1).