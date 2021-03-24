Леброн Джеймс упомянул своего второго, самого любимого, игрока всех времён

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в «сториз» в «Инстаграме» новую запись. Форвард калифорнийцев выложил видеонарезку игры бывшего баскетболиста «Орландо Мэджик» Пенни Хардуэя. Ранее Джеймс признался, что Пенни является его вторым, самым любимым, игроком всех времён.
«Он был просто невероятен!» — написал Леброн в подписи.
В настоящее время Джеймс залечивает травму. Ранее 36-летний форвард получил травму голеностопа в матче регулярного чемпионата НБА с «Атланта Хоукс» (94:99).
Джеймс — 4-кратный чемпион НБА, по четыре раза признавался MVP сезона и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В нынешнем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 25,8 очка, 8,1 подбора и 8,0 передачи. В составе «Лейкерс» пока не восстановился после травмы ещё один звёздный баскетболист, тяжёлый форвард Энтони Дэвис. «Лос-Анджелес» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.
- 24 марта 2021
-
18:21
-
18:20
-
17:17
-
16:28
-
15:47
-
14:45
-
14:23
-
13:04
-
12:22
-
11:30
-
11:05
-
10:19
-
09:47
-
09:39
-
07:48
-
05:18
-
00:48
- 23 марта 2021
-
23:57
-
22:59
-
22:58
-
22:53
-
21:48
-
20:58
-
19:47
-
18:22
-
17:47
-
16:32
-
15:40
-
14:46
-
14:28
-
12:31
-
12:06
-
11:38
-
10:58
-
10:45