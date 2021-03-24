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Леброн Джеймс упомянул своего второго, самого любимого, игрока всех времён

Леброн Джеймс упомянул своего второго, самого любимого, игрока всех времён
Баскетбол / НБА 0
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в «сториз» в «Инстаграме» новую запись. Форвард калифорнийцев выложил видеонарезку игры бывшего баскетболиста «Орландо Мэджик» Пенни Хардуэя. Ранее Джеймс признался, что Пенни является его вторым, самым любимым, игроком всех времён.

«Он был просто невероятен!» — написал Леброн в подписи.

В настоящее время Джеймс залечивает травму. Ранее 36-летний форвард получил травму голеностопа в матче регулярного чемпионата НБА с «Атланта Хоукс» (94:99).

Джеймс — 4-кратный чемпион НБА, по четыре раза признавался MVP сезона и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В нынешнем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 25,8 очка, 8,1 подбора и 8,0 передачи. В составе «Лейкерс» пока не восстановился после травмы ещё один звёздный баскетболист, тяжёлый форвард Энтони Дэвис. «Лос-Анджелес» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Назван срок, на который выбыл из строя Леброн Джеймс
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