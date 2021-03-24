Домантас Сабонис высказался о двух европейских игроках и своём отце Арвидасе

Форвард «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис поделился мнением о греческих игроках Георгиосе Принтезисе и Георгиосе Папаяннисе. Также Сабонис рассказал немного о своём отце, легендарном Арвидасе Сабонисе.
«Мой дебют в Евролиге был в матче с «Олимпиакосом». Тогда мне было 16-17 лет. Помню, какими безумными становились фанаты. Помню, как в матче с «Панатинаикосом» мне кричали фанаты. Ситуация становилась немного сумасшедшей. Помню, что одноклубник мне посоветовал не поддаваться на провокации.
Принтезис — легенда европейского баскетбола и отличный игрок. Папаяннис — отличный игрок, который обладает широким набором качеств. Я помню его летом в матче с «Риета Летувос». Он был в отличной форме, классно двигался. Что касается моего отца, то, наверное, нет смысла сравнивать нас. Он был легендой своего времени. А я просто рад, что могу играть. Я наслаждаюсь игрой и каждым выходом на площадку», — цитирует Сабониса Gazzetta.gr.
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