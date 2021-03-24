Стив Керр отреагировал на два массовых убийства людей в США

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал очередные массовые убийства, произошедшие в США. За последние недели в США произошло сразу два таких случая. Сперва в Джорджии 21-летний Роберт Аарон Лонг расстрелял восемь человек в азиатских массажных салонах. А затем 21-летний Ахмат Алисса в штате Колорадо устроил стрельбу в супермаркете, в результате которой погибли 10 человек.

«Я думаю, что главное — помнить имена погибших. Это — люди. Ценные жизни были потеряны. Думать о матерях, отцах, братьях и сёстрах погибших, их дочерях и сыновьях, всех, кто скорбит по ушедшим из жизни людях. Это трагедия. Особенно, когда мы осознаём, что такие вещи стали уже тривиальными в нашей стране, когда думаем, что наши власти не могут предотвратить такие трагедии», — сказал Керр во время пресс-конференции.

Керр был инициатором законопроекта, предусматривающего более жёсткую проверку людей, приобретающих оружие. Пока законопроект не был принят.