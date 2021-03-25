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«Бруклин» без Ирвинга, Хардена и Дюранта проиграл «Юте» -30, «Кингз» победили «Атланту»

«Бруклин» без Ирвинга, Хардена и Дюранта проиграл «Юте» -30, «Кингз» победили «Атланту»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» дома разгромил «Бруклин Нетс» со счётом 118:88.

В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (27 очков), Боян Богданович (18 очков) и Майк Конли (18 очков). У «Нетс» наиболее результативными в игре стали Алайз Джонсон (23 очка и 15 подборов), Тимоте Луваву-Кабарро (14 очков) и Реджи Перри (12 очков). Кайри Ирвинг, Джеймс Харден и Кевин Дюрант участия в матче не принимали.

В другой встрече игрового дня «Сакраменто Кингз» дома победил «Атланту Хоукс» со счётом 110:108. У «Кингз» лучшими на паркете были Де’Арон Фокс (37 очков), Тайрис Халибёртон (17 очков) и Ричаун Холмс (16 очков). У «Хоукс» наиболее заметными в игре стали Трей Янг (29 очков), Клинт Капела (25 очков и 18 подборов) и Богдан Богданович (20 очков).

Также в НБА прошли ещё девять матчей: «Сан-Антонио» – «Клипперс» (134:101), «Милуоки» – «Бостон» (121:119), «Индиана» – «Детройт» (116:111), «Торонто» – «Денвер» (135:111), «Хьюстон» – «Шарлотт» (97:122), «Орландо» – «Финикс» (112:111), «Чикаго» – «Кливленд» (94:103), «Оклахома» – «Мемфис» (107:116), «Миннесота» – «Даллас» (108:128).

НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2021, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
118 : 88
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Митчелл - 27, Богданович - 18, Конли - 18, Ньянг - 15, Гобер - 8, О'Нил - 7, Фэйворс - 6, Брэнтли - 5, Инглс - 3, Кларксон - 3, Они - 3, Хьюз - 3, Морган - 2, Азубуике, Ильясова, Форрест
Бруклин Нетс: Джонсон - 23, Луваву-Кабарро - 14, Перри - 12, Браун - 10, Кьоцца - 10, Джонсон - 7, Грин - 4, Джордан - 4, Клэкстон - 4, Гриффин, Динвидди, Дюрант, Ирвинг, Харден, Харрис, Шамет
НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2021, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
110 : 108
Атланта Хоукс
Атланта
Сакраменто Кингз: Фокс - 37, Халибёртон - 17, Холмс - 16, Хилд - 14, Барнс - 9, Уайтсайд - 8, Мету - 7, Джозеф - 2, Багли III, Бьелица, Вудард, Гай, Джеймс, Джеффрис, Кабенгеле, Паркер, Рэмси
Атланта Хоукс: Янг - 29, Капела - 25, Богданович - 20, Галлинари - 12, Коллинс - 10, Хаертер - 10, Хантер - 2, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Оконгву, Реддиш, Рондо, Снелл, Фернанду, Хилл
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