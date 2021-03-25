«Бруклин» без Ирвинга, Хардена и Дюранта проиграл «Юте» -30, «Кингз» победили «Атланту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» дома разгромил «Бруклин Нетс» со счётом 118:88.

В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (27 очков), Боян Богданович (18 очков) и Майк Конли (18 очков). У «Нетс» наиболее результативными в игре стали Алайз Джонсон (23 очка и 15 подборов), Тимоте Луваву-Кабарро (14 очков) и Реджи Перри (12 очков). Кайри Ирвинг, Джеймс Харден и Кевин Дюрант участия в матче не принимали.

В другой встрече игрового дня «Сакраменто Кингз» дома победил «Атланту Хоукс» со счётом 110:108. У «Кингз» лучшими на паркете были Де’Арон Фокс (37 очков), Тайрис Халибёртон (17 очков) и Ричаун Холмс (16 очков). У «Хоукс» наиболее заметными в игре стали Трей Янг (29 очков), Клинт Капела (25 очков и 18 подборов) и Богдан Богданович (20 очков).

Также в НБА прошли ещё девять матчей: «Сан-Антонио» – «Клипперс» (134:101), «Милуоки» – «Бостон» (121:119), «Индиана» – «Детройт» (116:111), «Торонто» – «Денвер» (135:111), «Хьюстон» – «Шарлотт» (97:122), «Орландо» – «Финикс» (112:111), «Чикаго» – «Кливленд» (94:103), «Оклахома» – «Мемфис» (107:116), «Миннесота» – «Даллас» (108:128).