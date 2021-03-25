Стив Керр не стал скрывать выставление на обмен игрока «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признал, что команда предпринимает попытки обменять форварда Келли Убре. 25-летний игрок в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (98:108) провёл на площадке 35 минут, набрал 24 очка, сделал 10 подборов и три передачи.

«С Убре непростая ситуация. Но так всё работает в НБА. У него истекает контракт, он играет на востребованной позиции. Убре — атлетичный и габаритный баскетболист, в нём заинтересованы другие клубы. Безусловно, на него есть спрос», — приводит слова Керра журналист Энтони Слэйтер.

В межсезонье Убре станет неограниченно свободным агентом. В составе «Голден Стэйт» форвард набирает в среднем 15,1 очка, делает 5,9 подбора и 1,4 передачи.