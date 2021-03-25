Стив Керр не стал скрывать выставление на обмен игрока «Голден Стэйт»
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признал, что команда предпринимает попытки обменять форварда Келли Убре. 25-летний игрок в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (98:108) провёл на площадке 35 минут, набрал 24 очка, сделал 10 подборов и три передачи.
«С Убре непростая ситуация. Но так всё работает в НБА. У него истекает контракт, он играет на востребованной позиции. Убре — атлетичный и габаритный баскетболист, в нём заинтересованы другие клубы. Безусловно, на него есть спрос», — приводит слова Керра журналист Энтони Слэйтер.
В межсезонье Убре станет неограниченно свободным агентом. В составе «Голден Стэйт» форвард набирает в среднем 15,1 очка, делает 5,9 подбора и 1,4 передачи.
Рекомендуем вам
- 25 марта 2021
-
14:03
-
13:28
-
12:30
-
12:03
-
11:25
-
10:41
-
10:16
-
09:36
-
09:28
-
08:05
-
07:30
-
06:31
-
00:48
- 24 марта 2021
-
23:58
-
22:26
-
21:02
-
20:11
-
18:21
-
18:20
-
17:17
-
16:28
-
15:47
-
14:45
-
14:23
-
13:04
-
12:22
-
11:30
-
11:05
-
10:19
-
09:47
-
09:39
-
07:48
-
05:18
-
00:48
- 23 марта 2021
-
23:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам