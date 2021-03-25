Эксперт: Дрэймонда Грина нужно посадить в тюрьму

Известный баскетбольный эксперт Шэннон Шарп прокомментировал недавнее интервью форварда «Голдэн Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина. В нём он назвал себя лучшим защищающимся игроком в истории НБА. Слова Грина возмутили эксперта, который не согласился с игроком «Уорриорз». Шарп назвал Майкла Джордана, Скотти Пиппена, Кавая Леонарда, Дикембе Мутомбо и ещё нескольких игроков, которые, по его мнению, превосходят Грина по игре в обороне.
«Грина нужно посадить в тюрьму. Против него надо завести дело за то, что он это сказал. Грин не входит даже в топ-20 лучших защищающихся игроков в истории. Он просто сумасшедший, если действительно так думает», — сказал Шарп.
«Думаю, я лучший защищающийся игрок в истории. 100 процентов. Это моё мнение. Есть много аспектов игры в оборонительном плане, и я великолепен в каждом из них. Я останусь при своём. Я бы поставил себя защищаться против любого игрока», — сказал ранее Грин.
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