«Нью-Йорк» нацелен заполучить одного из лучших доступных игроков на рынке перед дедлайном

«Нью-Йорк Никс» интересуется центровым «Кливленд Кавальерс» Андре Драммондом, сообщает инсайдер The Ringer Кевин О’Коннор. По данным источника, «Никс» рассматривают игрока как серьёзного кандидата на обмен перед дедлайном.

Ранее стало известно, что Драммонд договорился с клубом о расторжении контракта. Он больше не сыграет за «Кливленд». Его либо обменяют до дедлайна, либо игрок выкупит свой контракт.

«Кавальерс» решили не заигрывать двукратного участника Матча всех звёзд в последних матчах и ищут варианты обмена звёздного «большого». Соглашение Драммонда на $ 28,75 млн истекает в этом году, что упрощает обмен. Ранее сообщалось, что «Кливленд» уже начал вести переговоры по центровому с «Торонто Рэпторс».