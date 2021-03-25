«Бруклин» претендует на трансфер одного из лучших шутеров НБА

«Бруклин Нетс» интересуется защитником «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редиком, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. По данным источника, Редик с большой долей вероятности договорится о выкупе своего контракта. В настоящий момент стороны ведут переговоры и близки к соглашению.

Если Редик договорится об уходе из «Пеликанс», то он может перейти в «Бруклин» или «Юту Джаз».

36-летний защитник является одним из лучших шутеров в НБА. Он в среднем реализует 36,4% трёхочковых бросков.

В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче. В среднем Реддик набирает 8,7 очка, делает 1,7 подбора и 1,3 передачи.