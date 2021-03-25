«Сан-Антонио» установил исторический антирекорд
«Сан-Антонио Спёрс» установил новый антирекорд. «Спёрс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА уступили «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 101:134.
Как сообщает ESPN Stats & Info, клуб из Сан-Антонио впервые в истории франшизы проиграл более одного раза с разницей не менее 30 очков по ходу одного и того же сезона. В НБА команда выступает с 1976 года. Она была основана в 1967 году, но изначально выступала в АБА.
Ранее, 2 февраля 2021 года, «Сан-Антонио» на своём паркете уступил «Мемфис Гриззлис» со счётом 102:133.
«Сан-Антонио» занимает восьмое место в турнирной таблице западной конференции НБА. «Спёрс» одержали 22 победы и потерпели 19 поражений. Поражение в матче с «Клипперс» стало третьим подряд для команды.
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