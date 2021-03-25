Хлои Кардашьян ответила на критику по поводу возвращения к Тристану Томпсону

Хлои Кардашьян, младшая сестра селебрити Ким Кардашьян, призналась, что её активно критиковали поклонники после того, как она решила вернуться к центровому «Бостон Селтикс» Тристану Томпсону. Во время очередного эпизода шоу «Семейство Кардашьян» Хлои рассказала о своих переживаниях. По словам девушки, она обсуждала эту ситуацию с Ким и Скоттом Дисиком.
Ранее Хлои выложила фото в бикини с кольцом на безымянном пальце. Многие фанаты восприняли это как намёк на свадьбу с Томпсоном.
«Я и Тристан во всём разбираемся. Я пытаюсь понять свои чувства, лучше разобраться в них. На меня действительно влияет тот факт, что люди говорят о моих отношениях. Меня постоянно засыпают мнениями других людей и замечаниями, я не могу понять собственное мнение», — сказала Кардашьян.
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