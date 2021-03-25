Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Кливленд» обменял Джавэйла Макги

«Кливленд» обменял Джавэйла Макги
Баскетбол / НБА 0

«Кливленд Кавальерс» обменяли центрового Джавэйла Макги в «Денвер Наггетс» на тяжёлого форварда Айзею Хартенштайна и два защищённых пика второго раунда драфта, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

33-летний игрок имеет контракт на 4,2 млн долларов, который истекает по окончании сезона. Некоторые из заинтересованных клубов считали, что для приобретения Макги необязательно расставаться с активами – они надеялись на выкуп контракта Джавэйла.

В нынешнем сезоне чемпион НБА-2020 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» набирает 7,8 очка, 5 подборов и 1,2 блок-шота за 15 минут на паркете, Макги реализует 53% бросков с игры. До переход в «Лейкерс» Джавэйл выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которой ему удалось выиграть два титула чемпиона ассоциации.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021