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«Орландо» обменял Николу Вучевича

«Орландо» обменял Николу Вучевича
Баскетбол / НБА 0

«Орландо Мэджик» обменял центрового Николу Вучевича и форварда Аль-Фарука Амину в «Чикаго Буллз» на 21-летнего центрового Уэнделла Картера и лёгкого форвада Отто Портера и два пика первого раунда драфта, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Сообщалось, что в переходе Вучевича заинтересованы «Майами Хит», «Сан-Антонио Спёрс», «Бостон Селтикс» и «Шарлотт Хорнетс». В нынешнем сезоне черногорец провёл 44 матча. В среднем он набирал 24,5 очка, 3,8 передачи и 11,8 подбора за игру.

Вучевич — участник Матча звёзд НБА 2021 года, который состоялся 8 марта. Он был близок к победе в конкурсе навыков, однако в решающем противостоянии уступил форварду «Индианы» Домантасу Сабонису, который до этого прошёл Джулиуса Рэндла из «Нью-Йорка» и Луку Дончича из «Даллас Маверикс».

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