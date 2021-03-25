«Бостон» заполучил одного из лучших европейских игроков НБА
Защитник «Орландо Мэджик» Эван Фурнье обменян в «Бостон Селтикс» на два пика второго раунда драфта, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
В текущем сезоне Фурнье набирает 19,7 очка и 3,7 передачи за игру при точности 38,8% трёхочковых. Летом французский баскетболист станет неограниченно свободным агентом.
Предполагалось, что защитник «Селтикс» Маркус Смарт также будет включен в сделку по Фурнье. Смарт является третьим по зарплате игроком в «Бостоне», получая в этом сезоне 13,4 млн. Фурнье имеет истекающий контракт на 17,1 миллиона долларов. «Бостон» сумел поместить Эвана в платёжку контракта за счёт торгового исключения, которое генеральный менеджер Дэнни Эйдж долгое время не использовал.
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